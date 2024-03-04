Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с обвинением в адрес протестующих польских фермеров, отметив, что ситуация на границе «вышла за пределы» экономики и морали. По словам политолога Юрия Светова, в Незалежной мораль понимают по-своему. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что это наиболее фантастическое заявление, то есть Киев нагло диктует государствам Евросоюза, что они должны забыть о своих экономических интересах и заботиться только об Украине.

По мнению эксперта, при этом указанная ситуация далека от экономических вопросов, поскольку речь идет не о развитии сельского хозяйства в странах Старого Света, а именно о необходимости предоставления финансов Незалежной на продолжение войны.