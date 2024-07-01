Вашингтон предложил Киеву альтернативу вступления в НАТО, чтобы обмануть Москву, то есть Незалежная может оставаться нейтральной страной, однако при этом получать военную и разведывательную помощь со стороны Штатов и прочих государств альянса. Таким образом, США хотят превратить Украину в Швецию времен холодной войны. По слвоам политолога Юрия Светова, Вашингтон подобным образом старается успокоить руководство киевского режима, однако держать в тайне подобные секреты не удастся. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что ранее руководству Незалежной говорили про какой-то якобы мост, который они должны построить, про тайную помощь, которая и без того оказывается в виде поставок вооружения.

По мнению политолога, для Киева не подойдет «шведская модель» в НАТО, поскольку последняя является высокоразвитой страной, имеющей свою промбазу, собственную армию, авиацию и прочее. Таким образом, у указанной скандинавской страны есть все, чего нет у Незалежной. Поэтому для совершения названных фокусов необходимо сначала вложить огромные деньги в Украину, провести перевооружение армии, создать новую оборонную промышленность, на что уйдет не одно десятилетие.





