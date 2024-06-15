Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон в рамках подписанного соглашения о безопасности передаст Киеву новые зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также поставит «эскадрильи истребителей». По мнению политолога Юрия Светова, на самом деле дело обстоит иначе. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что вопрос находится на рассмотрении и решится не так быстро, как того желает сам Зеленский. Таким образом, слова украинского лидера – это одно, а в реальности все получается по-другому.

По мнению эксперта, на Западе, скорее всего, взвешивают все обстоятельства, то есть они готовы к эскалации на территории Незалежной, тем не менее свои убытки тоже считают. Российское успешное противодействие танкам Abrams привело к тому, что в Вашингтоне заявили, что не станут модернизировать имеющиеся танки, а будут создавать новую платформу, поражение F-16 на Украине может серьезно ударить по американскому рынку вооружений.