Американский сенат представил носящий компромиссный характер законопроект по охране американских границ и помощи Киеву и Тель-Авиву. Политолог Юрий Светов рассказал, готовятся ли США к войне с Китаем и станут ли Штаты продолжать оказывать поддержку Незалежной. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, Белый дом понимает неизбежность столкновения с Поднебесной, поэтому готовится к этому.

Эксперт добавил, что после встречи помощника президента США по безопасности Джейка Салливана и министра иностранных дел Китая Ван И острая фаза в отношениях Вашингтона и Пекина затихла.

По его словам, новый законопроект распределил финансовую помощь таким образом, что Тайваню достанется меньшая часть средств.