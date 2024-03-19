Политолог Светов считает, что Вашингтон почувствовал угрозу для себя со стороны Москвы

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что для стратегического диалога между Москвой и Вашингтоном «с прицелом на новые договоренности по контролю над ракетно-ядерными вооружениями» нужно, чтобы США и НАТО пересмотрели свой крайне враждебный антироссийский курс. По словам политолога Юрия Светова, Вашингтон ощутил свою уязвимость, тем не менее старается разговаривать с Москвой на своих условиях. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что у американцев имеется заинтересованность в серьезном разговоре.

По мнению эксперта, ранее из-за ощущения угрозы были предложения Штатов о наложении ограничений на гиперзвуковое оружие, поскольку у России и Китая оно есть, а у США его нет.

Он подчеркнул, что Москва приводит убедительный довод, дает твердый ответ Вашингтону на такие предложения, о чем и было заявлено в ООН.