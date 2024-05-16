Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на схожесть происходящего сейчас в Тбилиси и Майданом в Киеве – и в Грузии, и на Украине протесты возглавляют представители Запада. Политолог Юрий Светов дал оценку этой ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, изначально был именно грузинский Майдан, то есть протесты, приведшие к власти Саакашвили. Вернее, впервые такие технологии прорабатывались в Белграде, потом в Киеве, когда к власти пришел Ющенко. На сегодняшний день в Грузии они действуют просто беспардонно, не оглядываясь.

Эксперт добавил, что сейчас в стране насчитывается 10 тыс. НКО и НПО, именно на данные организации опирается Запад, поскольку они кормятся на западные деньги и должны их отработать на выборах осенью, чтобы оппозиция победила.

По его мнению, Грузии четко показали, как с ней будут обращаться, когда она войдет в состав Евросоюза.