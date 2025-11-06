Политолог: СВО стала следствием отказа Запада от диалога по безопасности в 2021 году

В настоящее время между Москвой и Вашингтоном разворачивается лишь словесная полемика вокруг темы ядерных испытаний, тогда как реальная гонка вооружений пока не запущена. Как подчеркнул в эфире радио Sputnik политолог Юрий Баранчик, эта дискуссия носит исключительно публичный характер и служит скорее политическим сигналом, нежели свидетельством перехода к активным действиям.

Эксперт обратил внимание, что даже проведенное заседание Совбеза России было инициировано именно для предотвращения потенциальной эскалации. Основная задача на данном этапе — продемонстрировать политическую волю и добиться стратегических целей дипломатическими методами, а не силой оружия. Таким образом, сторонам важно закрепить свою позицию и оказать влияние на оппонента через переговорные процессы.

При этом Баранчик напомнил, что специальная военная операция стала одним из инструментов реализации этой политики. Ее начало было ответом на системный отказ западных стран обсуждать предложенную Россией в 2021 году новую архитектуру европейской безопасности. То есть нынешняя ситуация — прямое следствие нежелания Запада идти на диалог ранее.

По его словам, хотя риторика сторон остается жесткой, прямое военно-техническое противостояние пока удается сдерживать. Однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от готовности сторон возвращаться к переговорам и учитывать взаимные интересы в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что США используют ядерные испытания для демонстрации силы на мировой арене.