Политолог Тарасов считает, что Пашиняну обещано что-то весьма серьезное
Фото: [©Асатур Есаянц/РИА Новости]
Армянским парламентом ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда. Именно его досудебная палата в марте выдала ордер на арест российского лидера Владимира Путина. По словам политолога Станислава Тарасова, Таким образом Ереваном сделан еще один недружественный шаг. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что факт того, что две оппозиционные группы парламента отказались обсуждать вопрос ратификации Римского статута, свидетельствует о расколе Армении и обострении внутриполитической борьбы и симпатии Западу.
По мнению политолога, при этом республика открыто отказывается от выгодного для себя сотрудничества.
Он уточнил, что премьер-министру обещано что-то серьезное при окончании антироссийской операции, вполне вероятно, что следующим шагом станет требование вывода российской военной базы.