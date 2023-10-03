Политолог Тарасов считает, что Пашиняну обещано что-то весьма серьезное

Армянским парламентом ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда. Именно его досудебная палата в марте выдала ордер на арест российского лидера Владимира Путина. По словам политолога Станислава Тарасова, Таким образом Ереваном сделан еще один недружественный шаг. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что факт того, что две оппозиционные группы парламента отказались обсуждать вопрос ратификации Римского статута, свидетельствует о расколе Армении и обострении внутриполитической борьбы и симпатии Западу.

По мнению политолога, при этом республика открыто отказывается от выгодного для себя сотрудничества.

Он уточнил, что премьер-министру обещано что-то серьезное при окончании антироссийской операции, вполне вероятно, что следующим шагом станет требование вывода российской военной базы.