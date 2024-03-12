Политолог Тарасов считает демагогией политику Еревана в отношении Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Армения и Азербайджан достигнут момента подписания мирного договора, то он не исключает отзыва исков с обеих сторон из международных судов. По словам политолога Станислава Тарасова, эти слова являются очередной демагогией. Об этом сообщают « Известия ».

Он уточнил, что при отсутствии мирного соглашения между двумя сторонами ни о какой юрисдикции речи быть не может.

По мнению эксперта, Пашинян всего лишь имитирует дипломатическую или политическую деятельность, вводит общественность в заблуждение.

Он добавил, что не стоит забывать о том, что после встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана вновь обострились проблемы в приграничных районах. Поэтому, вероятнее всего, Ереван кто-то давит извне, заставляя отрабатывать выданные ранее бонусы.