Политолог Тарусин считает, что Польша не будет чем-то поступаться ради Украины

Варшава предложила Брюсселю отменить торговые преференции, предоставленные Киеву после начала спецоперации. По словам политолога Павла Тарусина, совсем недавно Еврокомиссия разрешила разморозить для Польши доступ к финансам из еврофондов. Об это сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что Варшава привыкла лишь получать, но не хочет нести солидарную ответственность за политику Евросоюза. Так, хоть она и получила деньги от Евросоюза, но тем не менее не желает нести ущерб из-за того, что украинское зерно попадает на рынок, которое на треть дешевле польского.

По мнению эксперта, Польша станет добиваться все больших уступок не только от Брюсселя, но и от Незалежной. Варшава не собирается ради Киева поступаться чем-то своим, поскольку абсолютно не считает ее равным партнером.