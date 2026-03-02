Политолог: Трамп не пойдет на наземное вторжение в Иран — это не Афганистан

Украинский конфликт окончательно перестал быть главной головной болью Вашингтона: США устали от бесплодных переговоров и переключили внимание на Иран. Как пояснил Общественной Службе Новостей политолог-американист Константин Блохин, Дональд Трамп, начав 28 февраля военную операцию против Тегерана, преследует ограниченные цели — ослабить режим и заставить его отказаться от ядерной программы, но не свергать власть. Убийство верховного лидера Али Хаменеи и ответные удары по Израилю и базам в Персидском заливе лишь подтверждают: ставки высоки, но до наземного вторжения дело не дойдет.

Блохин уверен: Трамп не пойдет на авантюру в стиле Ирака или Афганистана. Чтобы сменить режим в Иране, потребовалось бы минимум 100 тыс. солдат и триллионы долларов, а президент США, известный своей бережливостью, на это не пойдет. Вместо этого Вашингтон делает ставку на внутреннюю дестабилизацию и переговоры, хотя убийство сакрального лидера, скорее всего, лишь сплотит нацию вокруг мести.

По его словам, на этом фоне Украина отошла на второй план. Для Трампа приоритеты теперь иные: западное полушарие, сдерживание Китая (иранская нефть шла в основном туда) и поддержка Израиля. Киевский трек не брошен, но от него устали — слишком много сил вложено без осязаемого результата. Однако просто забыть об Украине нельзя: это будет поражением. Трампу нужно либо политическое реноме миротворца, либо экономические бонусы от России, чтобы оправдать затраченное время.

Внутри США ситуация накаляется: массовые стрельбы, связанные с ближневосточным конфликтом, и низкие рейтинги одобрения операции (менее 30%) не повлияют на курс Белого дома. Блохин напоминает: американской элите всегда было плевать на уличные протесты, а двухпартийный произраильский консенсус гарантирует, что голоса дипломатов заглушат сторонники жесткой линии. Итог для мира: США переключились с Украины на Иран, но стратегия осталась прежней — ограниченное насилие без вторжения, долгие переговоры и надежда, что противник дрогнет первым.

Ранее политолог Киреев заявил, что Трамп начал войну с Ираном в интересах Израиля, а не США.