Совместная атака США и Израиля на Иран, ставшая главной сенсацией мировых новостей, заставила экспертов гадать: зачем Дональд Трамп пошел на столь рискованный шаг после долгих переговоров? Политолог Владимир Киреев в беседе с Общественной Службой Новостей предложил неожиданную версию: формально Вашингтон объявит, что бомбит иранские объекты как часть китайской инфраструктуры, чтобы ослабить главного конкурента за мировое лидерство. Но на деле, уверен эксперт, все куда прозаичнее и циничнее.

Киреев утверждает: решение о войне Трамп принял единолично, проигнорировав Конгресс, мнение Пентагона и докладные записки собственной разведки. Директор Национальной разведки Тулси Габбард прямо предупреждала, что конфликт выгоден только Израилю, но не Америке. Тем не менее президент США, находясь под мощным влиянием израильского лобби и «неоконов», подписал приказ об атаке. Получается, что Трамп действовал не как суверенный лидер, а как исполнитель воли Тель-Авива, которому десятилетиями мешал доминировать на Ближнем Востоке только Иран.

По его словам, Соединенные Штаты втянулись в большую войну не ради своих национальных интересов, а чтобы решить региональные задачи Израиля. Трамп, по сути, доказал свою несамостоятельность, а мир получил еще одну горячую точку, где американские солдаты будут гибнуть за чужие цели.

