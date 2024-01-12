Еврокомиссия готова ввести ежегодный аудит помощи Незалежной с целью убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать поправки к бюджету Евросоюза. По словам политолога Вадима Трухачева, к позиции Будапешта могут присоединиться и прочие государства Старого Света. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что прежде всего это Румыния, Болгария и Польша.

По мнению эксперта, Орбана прежде всего не устраивают притеснения венгров в Закарпатье, что может привести к образованию венгерской территориальной автономии, а следом подтянутся и другие национальные меньшинства.

Он подчеркнул, что в случае упорства Киева это может завершиться выставлением ему солидарных жестких условий от всего Евросоюза, то есть передачей территорий другим странам.