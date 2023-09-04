По данным Минобороны России, Вооруженные Силы РФ уничтожили в Черном море четыре быстроходных военных катера с десантными группами украинской армии, следовавших в направлении мыса Тарханкут крымского побережья. По словам политолога Семена Урало, власти Незалежной при направлении к Крыму кораблей с десантом ставили целью манипуляцию западным общественным мнением. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что киевский режим начал реализовывать стратегию медиатеррора, то есть все их удары и провокации делаются с целью получения максимального медийного эффекта и изначально являются медиасобытиями.

По мнению эксперта, такое положение вещей в своем роде является кровавым продолжением сериала «Слуга народа».