Политолог Уралов оценил желание Киева обсуждать статус венгерского и румынского языков в стране

Украинские власти в ближайшие дни начнут переговоры с Венгрией и Румынией по поводу изучения языков нацменьшинств в школах. По словам политолога Семена Уралова, Незалежная готова обсуждать статус румынского и венгерского языков, однако не предполагает отменять дискриминацию русского языка. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что именно на русском и украинском языках говорит большая часть жителей Украины.

По мнению эксперта, начать обсуждение дискриминации венгерского и румынского языков Киев просто вынужден, поскольку он наступил на хвост тем, от кого зависит.