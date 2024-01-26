Политолог Уралов пояснил суть вброса о кандидатурах на замену Залужному
Фото: [pxhere.com]
Депутат Верховной Рады Марианна Безуглая заявила, что на место главкома украинской армии в случае отставки Валерия Залужного претендуют три кандидата. По словам политолога Семена Уралова, Безуглая любит давать громкие высказывания. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что фактически это является сотрясанием медиапространства для отвлечения внимания и провокаций.
По мнению эксперта, в реальности команда Зеленского борется против Залужного, поэтому такое заявление Безуглой по сути подрывает авторитет главкома ВСУ.