Политолог Уралов пояснил суть вброса о кандидатурах на замену Залужному

Депутат Верховной Рады Марианна Безуглая заявила, что на место главкома украинской армии в случае отставки Валерия Залужного претендуют три кандидата. По словам политолога Семена Уралова, Безуглая любит давать громкие высказывания. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что фактически это является сотрясанием медиапространства для отвлечения внимания и провокаций.

По мнению эксперта, в реальности команда Зеленского борется против Залужного, поэтому такое заявление Безуглой по сути подрывает авторитет главкома ВСУ.