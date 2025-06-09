В Совфеде оценили вероятность примирения Трампа и Маска

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, американский лидер Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск маловероятно помирятся полностью. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он подчеркнул, что миллиардер поддержал действия хозяина Белого дома в Лос-Анджелесе. Однако это не означает их полного примирения, скорее всего, это всего лишь частичное, с целью минимизации взаимного ущерба.

Ранее Маск прокомментировал свои скандальные высказывания.