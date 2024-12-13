Политолог Вакаров назвал условия, при которых мирные инициативы Трампа могут быть реализованы

По словам политолога Василя Вакарова, Штатам недостаточно просто усадить Москву и Киев за стол переговоров, Вашингтону тоже предстоит разговаривать. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что это связано с тем, что санкции, по сути, являются такой же войной, военными действиями, а антироссийские санкции по большей части приняты именно Штатами.

По мнению эксперта, на сегодняшний день в заявлениях Трампа нет четкой позиции по урегулированию украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что конфликт на Украине может закончиться в 2025 году.