В издании The New York Times вышел материал, в котором утверждается, что противостояние на Украине, вероятнее всего, закончится в 2025 году.

По данным СМИ, 2025 год станет «годом переговоров», интенсивность которых должна усилиться по причине избрания новым президентом США Дональда Трампа. В материале отмечается, что новый руководитель государства хочет начала мирного диалога «как можно скорее».

При этом буквально на днях глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о неготовности страны в настоящее время приступать к мирным переговорам с Россией и не обозначил даже примерных сроков пересмотра этой позиции, но назвал главное условие их начала.

Ранее сообщалось о том, что новый руководитель ФБР рассматривает возможность проведения расследования деятельности Владимира Зеленского.