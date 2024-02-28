В Польше протестующие высыпали на рельсы 160 тонн украинского зерна, которое везли транзитом в другие страны. По словам политолога Василя Вакарова, в данных действиях наблюдается отношение участников акций к украинцам. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что подобный инцидент является издевательством над жителями Незалежной, и Польша показывает, каким образом в будущем станет ими руководить. Таким образом, они обращаются с украинцами как с быдлом, как делали это столетиями.

По мнению эксперта, такую ситуацию не могли себе представить люди, которые приезжали с Западной Украины на киевский Евромайдан. В действительности эта ассоциация с Евросоюзом оказалась губительной для экономики Незалежной, она, по сути, убила большую часть производства.