Политолог Вакаров считает, что Варшава планирует обращаться с украинцами как с быдлом
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В Польше протестующие высыпали на рельсы 160 тонн украинского зерна, которое везли транзитом в другие страны. По словам политолога Василя Вакарова, в данных действиях наблюдается отношение участников акций к украинцам. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что подобный инцидент является издевательством над жителями Незалежной, и Польша показывает, каким образом в будущем станет ими руководить. Таким образом, они обращаются с украинцами как с быдлом, как делали это столетиями.
По мнению эксперта, такую ситуацию не могли себе представить люди, которые приезжали с Западной Украины на киевский Евромайдан. В действительности эта ассоциация с Евросоюзом оказалась губительной для экономики Незалежной, она, по сути, убила большую часть производства.