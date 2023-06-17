Политолог Вароли сообщил о желании неевропейских стран сотрудничать с Россией

По словам политолога Джона Вароли, число неевропейских государств, которые строят мосты к России из-за экономической возможности государства и недовольство Вашингтона, продолжает расти. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что многие страны «тошнит от Штатов» на фоне регулярных военных действий то на Востоке, то в Северной Африке, которые получили свой «урожай».

По мнению эксперта, в настоящее время многие страны, хотя и продолжают поддерживать отношения в Вашингтоном, но стараются минимизировать данные контакты. В связи с этим чрез какое-то время они прекратят использовать американскую валюту, после чего мир станет смотреть в сторону КНР и России, и данный процесс будет идти в ускоренном режиме.

Вароли отметил, что многие неевропейские государства проявляют желание присоединиться к БРИКС.