Политолог Василец считает, что за терактом в Анкаре видны большие торчащие уши Вашингтона

По словам политического деятеля Дмитрия Васильца, теракт в турецкой столице неслучаен, поскольку он был совершен именно в тот момент, когда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на саммит БРИКС в Казань. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что указанная взаимосвязь очевидна. Так, хотя Эрдоган и заявил, что за данным терактом стоят курды, но всем известно, что финансирование и вооружение курды получают от Вашингтона.

По мнению эксперта, благодаря курдам американские военные сегодня оккупируют часть территории Сирии и не собираются оттуда уходить, поскольку они сидят на наиболее масштабных месторождениях нефти и активно ее продают.

Ранее сообщалось, что Эрдоган завершил работу на саммите БРИКС в Казани.