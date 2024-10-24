Эрдоган завершил работу на саммите БРИКС в Казани

Эрдоган принял участие в сессии «БРИКС плюс» в Казани. У него было намечено несколько встреч в рамках мероприятия, однако из-за теракта в Анкаре он принял решение вернуться на родину раньше.

После завершения своего выступления турецкий президент встал из-за стола и подошел к Путину. Российский президент, который исполнял роль хозяина саммита, на короткое время отвлекся от обсуждения, встал из-за стола и обменялся рукопожатием с Эрдоганом, сказав несколько слов.

После этого Эрдоган покинул площадку саммита, и Путин возвратился к работе. Таким образом, Эрдоган завершил свое участие в саммите БРИКС в Казани, его проводил в аэропорт глава Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее сообщалось, что срок возвращения Эрдогана в Турцию после теракта в Анкаре подвергся пересмотру. Как отмечала американская The New York Times, Эрдоган стал единственным лидером из стран НАТО, принявшим участие в саммите БРИКС.