Политолог Васильев считает, что на Байдена оказывают серьезное давление демократы

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американский лидер Джо Байден отличается «стойкостью» и «мудростью», несмотря на возраст. По словам политолога Владимира Васильева, на него оказывают серьезное давление в Демократической партии, и нельзя исключать, что что за этим стоят Барак Обама и супруги Клинтон. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что методом в предвыборной гонке может стать не голосование за Байдена, а именно голосование против Трампа.

По мнению эксперта, предвыборная кампания действующего президента США будет аналогична той, какая была в период пандемии коронавируса, когда он находился в бункере Белого дома.

Он уточнил, что также особая роль будет отведена вице-президенту.