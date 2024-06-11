По словам политолога Александра Ведруссова, будущее главы киевского режима Владимира Зеленского незавидно в любом из вариантов. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что наилучшим раскладом для него станет доживать годы где-нибудь на одном из объектов недвижимости в Лондоне, в Майами, Дубае. А в целом он навсегда войдет в историю как политик, приведший некогда крупнейшую и богатейшую европейскую страну к «чудовищной руине».

По мнению эксперта, в Незалежной уже не на чем строить государственность, поскольку в стране наблюдается демографическая яма. Главной проблемой является то, что такие правители не ставят во главу угла интересы государства. Действующий украинский лидер может повторить судьбу вьетнамского марионеточного президента Нго Диня Зьема, находящегося в прошлом под контролем Вашингтона, тем не менее американцы «без всяких сантиментов» устранили его через организованный ЦРУ государственный переворот, когда он стал неудобен.

Он подчеркнул, что лишь дурак не понимает, что быть абсолютной марионеткой Штатов не означает никакого иммунитета.