Политолог Войко объяснила, что Пекин хотел сказать Вашингтону своей «пандодипломатией»

По словам политолога Евгении Войко, возвращая трех своих панд из американского зоопарка, КНР подает американцам сигнал, что в отношениях двух государств не все гладко. Об этом сообщает Life.ru .

Она подчеркнула, что через «пандодипломатию» Пекин показывает определенное недоверие к Вашингтону.

По мнению эксперта, хотя возвращение животных идет согласно оговоренным ранее срокам, в плане невербальной коммуникации это жест, свидетельствующий о напряженности между КНР и США.