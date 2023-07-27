Политолог Войко считает, что Африка пытается встроиться в процесс урегулирования вокруг Киева
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Африканские государства не оставляют попыток реализовать свой план мирного урегулирования ситуации вокруг Украины и планируют вернуться к его обсуждению на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Их инициатива состоит в гарантиях безопасности, свободе перемещения зерна в акватории Черного моря, освобождении военнопленных и старте переговоров. По словам политолога Евгении Войко, страны Африки хотят встроиться в процесс урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает радио Sputnik.
Она отметила, что для африканских государств важно занять свою нишу в переговорном процессе.
По мнению эксперта, несмотря на невозможность переговорного процесса в настоящее время, страны Африканского континента планируют вновь озвучить данный вопрос, чтобы заявить о себе и войти в историю.