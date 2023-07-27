Политолог Войко считает, что Африка пытается встроиться в процесс урегулирования вокруг Киева

Африканские государства не оставляют попыток реализовать свой план мирного урегулирования ситуации вокруг Украины и планируют вернуться к его обсуждению на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Их инициатива состоит в гарантиях безопасности, свободе перемещения зерна в акватории Черного моря, освобождении военнопленных и старте переговоров. По словам политолога Евгении Войко, страны Африки хотят встроиться в процесс урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает радио Sputnik.