Выборы в Штатах сопровождаются соперничеством между кандидатами, поэтому возникает вопрос о том, может ли это привести к дальнейшему расколу в обществе. По словам политолога Александры Войтоловской, раскол уже наблюдается, причем выраженный. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она уточнила, что он проявляется как внутри обеих партий, а также между либералами и консерваторами, даже между молодежью и пожилыми людьми.

По мнению эксперта, если рассматривать раскол в контексте гражданской войны, то такой сценарий маловероятен, поскольку накал страстей еще не достиг пика. Тем не менее в ближайшее время в Штатах могут начаться протесты. Местные власти уже готовятся к вероятным беспорядкам и демонстрациям после оглашения итогов выборов.

Она добавила, что в целом для Москвы сегодня нет «выгодного» кандидата. Так, при прежнем президентстве Трампа наблюдалось законодательное закрепление санкций против России, а также принятие антироссийских мер в рамках договоров по нераспространению.

Ранее в Госдуме заявили, что Трампу выгодно наладить хорошие отношения с Путиным.