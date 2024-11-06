В Госдуме заявили, что Трампу выгодно наладить хорошие отношения с Путиным
Депутат Шхагошев: Трампу выгодно выстраивать сильные отношения с Путиным
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Победителю выборов президента США Дональду Трампу выгодно выстраивать хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Таким мнением в комментарии РИА Новости поделился член комитета Государственной думы РФ по безопасности Адальби Шхагошев.
Трамп одержал уверенную победу во всех ключевых штатах и подтвердил свои намерения уже, когда было объявлено о получении 277 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270.
По словам Шхагошева, для России важны ее национальные интересы, независимость и экономическая безопасность.
«Выбор Трампа в Соединенных Штатах является делом граждан США. Для России важны только ее национальные интересы. Ее суверенитет и экономическая безопасность. США могут использовать свой шанс, учитывать эту логику», — подчеркнул депутат.
Выборы президента США прошли во вторник, 5 октября. Главным оппонентом Трампа была вице-президент Камала Харрис, которая представляла партию демократов.
Ранее в Министерстве иностранных дел РФ сообщили об отсутствии иллюзий в отношении Дональда Трампа, отметив, что политическая элита США продолжает придерживаться курса, направленного против РФ.