В Госдуме заявили, что Трампу выгодно наладить хорошие отношения с Путиным

Победителю выборов президента США Дональду Трампу выгодно выстраивать хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Таким мнением в комментарии РИА Новости поделился член комитета Государственной думы РФ по безопасности Адальби Шхагошев.

Трамп одержал уверенную победу во всех ключевых штатах и подтвердил свои намерения уже, когда было объявлено о получении 277 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270.

По словам Шхагошева, для России важны ее национальные интересы, независимость и экономическая безопасность.

«Выбор Трампа в Соединенных Штатах является делом граждан США. Для России важны только ее национальные интересы. Ее суверенитет и экономическая безопасность. США могут использовать свой шанс, учитывать эту логику», — подчеркнул депутат.

Выборы президента США прошли во вторник, 5 октября. Главным оппонентом Трампа была вице-президент Камала Харрис, которая представляла партию демократов.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ сообщили об отсутствии иллюзий в отношении Дональда Трампа, отметив, что политическая элита США продолжает придерживаться курса, направленного против РФ.