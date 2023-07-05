Политолог Захаров объяснил символичность даты вступления Ирана в ШОС

В Нью-Дели прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, в рамках которого была подписана декларация. Одним из ее основных положений является недопустимость вмешательства во внутренние дела других государств, обязательное соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия. Также на саммите было оформлено полноправное членство Ирана в организации. Эксперт Иван Захаров пояснил, что Исламская Республика около двух десятков лет готовилась к полноформатному вступлению в ШОС. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, в течение данного периода в самой стране много разговоров было о пользе, преимуществах, рисках для Ирана в связи с постоянным членством в ШОС.

Он отметил, что дата вступления в ШОС — 4 июля - имела символическое значение для Ирана. Этот день известен как День независимости США, что свидетельствует о ярком политическом акценте.

Захаров добавил, что сотрудничество в рамках ШОС будет способствовать преодолению Ираном последствий санкционной политики Запада.