Мексика в эти дни переживает настоящий кошмар: после ликвидации лидера самого могущественного наркокартеля «Новое поколение Халиско» страна погрузилась в хаос. 22 февраля 2026 года спецслужбы Мексики при поддержке ЦРУ и агентов по борьбе с наркотиками захватили Немесио Осегеру Сервантеса, известного как «Эль Менчо», но по дороге в Мехико главарь умер в вертолете от смертельных ранений. Политолог Вадим Мингалев в беседе с Аrgumenti.ru объясняет : точечное устранение верхушки без нейтрализации всей структуры спровоцировало взрыв насилия, и виной тому не только внутренние проблемы Мексики, но и жесткий нажим со стороны США.

По его словам, администрация Трампа еще осенью 2025-го грозила Мехико не только санкциями, но и прямым военным вторжением, требуя покончить с поставками фентанила. По официальным данным, около 70% этого наркотика в Штаты поставляет именно «Халиско», а ежегодно от него умирает порядка 100 тыс. американцев. Американцы передали мексиканским военным критически важные разведданные, позволившие захватить Эль Менчо, но эффект оказался обратным.

Эксперт добавил, что на самом деле, картели в Мексике давно превратились в квазигосударства, контролирующие большинство штатов за исключением столичного. Халиско лидирует по числу пропавших без вести — официально более 15 тыс., но правозащитники уверены, что их гораздо больше. Боевики вооружены и экипированы зачастую лучше силовиков: бронемашины, дроны, гранатометы — все это они не раз применяли. А с недавних пор картели, включая «Халиско», отправляют своих людей набираться опыта на Украину. Кроме того, за годы в их ряды влились тысячи дезертиров из мексиканской армии, включая элитных спецназовцев, обученных американцами, израильтянами и французами. Беспорядки и публичные казни — обычная практика наркомафии, но «Халиско» отличается особым размахом и жестокостью. Еще в 2012-м картель устроил осаду Гвадалахары, сбив военный вертолет и поджигая банки. Эль Менчо, как и его колумбийские предшественники, умело эксплуатировал образ борца с системой и защитника бедных, что тоже стало поводом для его ликвидации.

Главная ошибка властей, по мнению Мингалева, в том, что они не провели параллельную зачистку среднего звена картеля. Теперь, даже если верхушка уничтожена, ячейки по всей стране наносят ответный удар. Свято место пусто не бывает: на смену «Халиско» придут другие кланы. Чтобы остановить войну, Мексике придется объявить тотальную войну всем наркокартелям сразу, а не ограничиваться точечными операциями. Пока же страна балансирует на грани полного хаоса, а улицы городов превратились в поле боя.

Ранее востоковед Керимов обвинил Вашингтон в дестабилизации ситуации в Латинской Америке.