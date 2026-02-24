Ситуация в Западном полушарии накаляется с каждым днем, и, по мнению востоковеда Турала Керимова, за этим стоят не случайные совпадения, а четкий курс Вашингтона. Соединенные Штаты методично расшатывают обстановку у себя под боком, преследуя собственные интересы, и список «горячих точек» уже впечатляет. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что последние события в Венесуэле, где фактически произошло похищение президента Николаса Мадуро, рост напряженности в отношениях с Кубой и громкие заявления Дональда Трампа о намерении «присвоить» Панамский канал, Гренландию и даже Канаду — все это звенья одной цепи. Но и это не все: эксперт уверен, что даже за беспорядками, бушующими в Мексике, тянется ниточка к Белому дому.

Керимов подчеркивает: ситуация на американо-мексиканской границе просто не могла бы развиваться так хаотично без молчаливого согласия или прямого участия США. По его словам, Вашингтон давно перешел к тактике управляемого хаоса, и теперь каждое происшествие в регионе работает на ослабление суверенитета соседей.

По его мнению, вместо добрососедства мы видим политику силового давления и передела сфер влияния. Американские элиты, похоже, решили, что старые методы контроля больше не работают, и взяли курс на прямое вмешательство и территориальные аппетиты. Чем это обернется для самой Америки и всего континента — покажет время, но зерна нестабильности уже щедро разбросаны.

Ранее сообщалось, что США ведут секретные переговоры с фактическим правителем Кубы.