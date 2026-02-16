В западных медиа и соцсетях снова замелькали заголовки о том, что украинское правительство вот-вот распустят, а власть в Киеве трещит по швам. Источником очередной волны стал американский аналитик Андрей Мартьянов, который в эфире одного из видеохостингов заявил, что кабмин Украины находится в процессе роспуска, и это может привести к распаду страны. Но директор Центра европейской информации Николай Топорнин уверен: эти разговоры не имеют под собой никакой реальной почвы. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперт напоминает, что буквально недавно Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки, сменив вице-премьера и нескольких министров. Такие действия, по его словам, говорят не о кризисе, а, наоборот, о стремлении укрепить вертикаль и адаптировать кабинет к текущим условиям. Правительство работает, решения принимаются, никаких признаков хаоса или паралича власти не наблюдается.

Топорнин не исключает, что слухи о роспуске сознательно раскручиваются внешними силами, заинтересованными в создании картинки политической нестабильности на Украине. При этом в Киеве нет ни официальных заявлений, ни даже намеков на досрочные выборы. Сам Зеленский четко обозначил позицию: голосование возможно только после наступления перемирия сроком минимум на два-три месяца, и никто не пойдет на избирательные участки под обстрелами. При этом рейтинг президента, несмотря на усталость населения от конфликта и экономические трудности, остается высоким. Зеленского до сих пор воспринимают как гаранта единства, а серьезных конкурентов на политической арене просто нет.

По его словам, громкие заголовки о распаде власти в Киеве — не более чем спекуляция. Никакого роспуска правительства не планируется, и информационный шум вокруг этой темы призван лишь создать иллюзию слабости там, где ее нет.

