Политолог заявил, что Трамп готов уйти из конфликта с Ираном, но ждет «приз»

Ситуация вокруг иранского конфликта, похоже, начинает тяготить самого инициатора эскалации. Политолог Дмитрий Бавырин в эфире своей авторской программы на радио Sputnik высказал неожиданное предположение: Дональд Трамп, начавший жесткое противостояние с Тегераном, сейчас вовсе не рад, что «влез» в эту историю, и в глубине души готов свернуть операцию. Но есть одно ключевое условие, без которого, по мнению эксперта, американский президент не сделает и шага назад, — Иран должен дать ему символический «приз».

Речь не идет о тотальной капитуляции Тегерана. Бавырин подчеркивает: никто не ждет от иранского руководства отказа от ракетной или беспилотной программ — того, что Вашингтон формально требует. Но есть вещи, которые лежат буквально на поверхности и могли бы стать тем самым спасительным выходом. Это, во-первых, сворачивание ядерной программы, а во-вторых, снятие блокады Ормузского пролива, через который идет колоссальный поток мировой нефти. По сути, Трампу нужно не поражение Ирана, а повод выйти из игры с поднятой головой, получив возможность объявить о своей победе.

По его словам, если же Тегеран продолжит упираться и не предложит Белому дому желанного «приза», логика эскалации, предупреждает политолог, может заставить Трампа поднимать ставки. А вариантов у него достаточно: от дальнейшего усиления авиационных ударов до перехода к наземной операции, которую пока никто всерьез не рассматривает. Иранскому руководству, считает Бавырин, стоит задуматься не столько о том, заслужил ли Трамп такой подарок, сколько о том, что отказ от сделки может привести к куда более тяжелым последствиям, чем сейчас.

Эксперт резюмировал, что текущий конфликт еще можно закончить относительно малой кровью, если Тегеран согласится на символические уступки, которые позволят Трампу сохранить лицо. Но чем дольше иранская сторона будет тянуть, тем больше у американского президента будет соблазнов доказать свою решимость более жесткими методами. И в этом раскладе «приз» для Трампа — это не столько требование победителя, сколько спасательный круг для обеих сторон, который может предотвратить сползание в полномасштабную войну.

Ранее философ Дугин заявил, что наземная операция США в Иране грозит затяжным конфликтом.