Предложенный американской стороной план урегулирования украинского конфликта вызвал резкую критику со стороны европейских политиков. По мнению представителей ЕС, так называемая «концепция Трампа» фактически означает капитуляцию Украины, что заставляет их предпринимать попытки скорректировать документ, добавляя неприемлемые для России положения. Политолог Йохан Бекман видит в этой ситуации признаки глубокого системного кризиса. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, жесткая реакция европейцев демонстрирует фундаментальный раскол между США и их традиционными союзниками по НАТО, достигший такой глубины, что можно констатировать фактический распад Североатлантического альянса как единой структуры.

Политолог добавил, что парадоксальным образом мирные инициативы привели к усилению милитаристских настроений в Европе. Ответом на американский план стала новая волна русофобской риторики и подтверждение курса на максимальную поддержку киевского режима. Европейские лидеры фактически отвергают саму возможность переговоров, демонстрируя готовность продолжать конфронтацию с Россией до конца.

По его мнению, специальная военная операция России предстает как вынужденная оборонительная мера против западной агрессии. Отсутствие у западных лидеров объективного понимания причин конфликта и их нежелание признать провальность своей политики продолжает усугублять ситуацию, оставляя мало надежд на скорое политическое решение.

Ранее политолог заявил, что Киев и Брюссель будут саботировать мирные инициативы.