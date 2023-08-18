Политолог заявил о разладе между Зеленским и украинскими ВС

Журавлев считает, что Зеленский и украинские ВС находятся не в ладах на фоне стратегических провалов Киева. Стороны перекладывают друг на друга вину за военные ошибки, что повышает риск военного переворота в стране, отметил политолог.

Он подчеркнул, что этот раскол начался еще полгода назад, когда главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный поругался с Зеленским. Но постепенно нарастающее количество провалов ведет к тому, что каждый винит кого-то другого, отметил эксперт.

Западная инициатива о перемирии тоже действует на нервы военных. Они не понимают, что произойдет после этого, и потому, раскол только активизировался, заявил Журавлев.

Политолог также не отрицает вероятность военного переворота. Он считает, что это больше зависит от позиции Соединенных Штатов, которые последнее время планируют переключиться с Киева на Тайвань.

Журавлев отметил, что США будут добиваться перемирия между Украиной и РФ, так как в Тайване скоро будут проходить выборы. И Штаты не могут допустить того, чтобы там был выбран лидер с прокитайской позицией.