Отношение западных государств к конфликту на территории Украины уже меняется, и эти перемены продолжатся в предстоящем году. Соответствующее заявление сделал политолог Рафаэль Ордуханян в беседе с изданием «Лента.ру» .

Эксперт допустил, что число государств, выступающих против помощи Украине, будет расти. Он указал на то, что всего лишь несколько месяцев назад поддержка Киева была практически 100%. В то же время, сейчас появились страны помимо Венгрии, которые начали выступать против поддержки Украины, отметил политолог. Он предположил, что количество таких стран будет расти из-за переоценки ситуации.

Ордуханян также указал на то, что многие страны Запада сейчас испытывают внутренние проблемы. Он подчеркнул, что у многих из них уже нет денег на поддержку Украины.