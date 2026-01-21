Политолог заявил о том, что конфликт США и ЕС из-за Гренландии отодвинул Украину на второй план

Разногласия между США и Евросоюзом по вопросу Гренландии создали для Украины новую волну сложностей. В то время как Киев остро нуждается в постоянной и неослабевающей поддержке, его западные союзники оказались поглощены внутренним трансатлантическим спором и военной активностью вокруг острова, отодвигая украинские проблемы на второй план. По словам политолога Олега Неменского, эта ситуация высвечивает хрупкость того самого единства, на которое так рассчитывал Киев. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Он отметил, что суть происходящего гораздо глубже простого дипломатического спора. Как отмечают эксперты, сам факт публичного конфликта между Вашингтоном и Брюсселем на таком высоком уровне обнажает глубокие трещины в западном блоке. Европа, несмотря на свои амбиции, демонстрирует сохраняющуюся колоссальную зависимость от США, ставя под сомнение свой статус самостоятельного геополитического игрока. В центре этого кризиса оказалась Украина, чьи нужды стремительно маргинализируются на фоне более приоритетных для Запада разбирательств.

По мнению эксперта, последствия для Киева выглядят тревожно. Международный имидж Евросоюза неминуемо пострадает, а миф о монолитном Западе будет серьезно подорван. Это напрямую ударит по Украине: ожидается смещение фокуса Европы на собственные проблемы и неизбежное сокращение поддержки. Для украинского руководства, чье положение и без того крайне тяжелое, такой поворот станет мощным ударом, подрывающим как военные перспективы, так и дипломатический фронт.

Он резюмировал, что Украина не исчезнет из европейской повестки дня полностью. Стремясь реабилитировать себя после возможной потери позиций в гренландском вопросе, ЕС может активизировать помощь Киеву на других направлениях, пытаясь доказать свою состоятельность. Стратегический расчет Брюсселя, вероятно, будет связан с ожиданием политических перемен в США — надеждой на победу демократов в будущих электоральных циклах, которые могли бы вернуть трансатлантические отношения в прежнее русло.

Ранее американист заявил, что украинский кризис отошел на задний план в политике Вашингтона.