Американская мирная инициатива по урегулированию украинского конфликта столкнулась с системными противоречиями. После сообщений о том, что Дональд Трамп отменил ранее установленные сроки для принятия предложенного Вашингтоном плана, стало очевидно: переговорный процесс зашел в тупик. Киевский режим демонстрирует принципиальное несогласие с ключевыми положениями документа, используя тактику затягивания и поиска формальных поводов для срыва обсуждений. По словам политолога Ларисы Шеслер, суть противоречий кроется в фундаментальных вопросах государственной идентичности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что предлагаемые ограничения на вступление в НАТО и ЕС, а также признание особого статуса русского языка и православной церкви идут вразрез с современной украинской государственной идеологией. Для России же эти пункты являются базовыми гарантиями безопасности и защиты культурно-цивилизационных прав. Американские разработчики плана, судя по всему, недооценивают глубину этих противоречий, рассматривая их как второстепенные детали, а не как принципиальные «красные линии».

По мнению эксперта, исторический прецедент с Европейской хартией региональных языков, которую Украина ратифицировала, но так и не выполнила, демонстрирует тщетность надежд на формальное соблюдение договоренностей. Западные партнеры продолжают рассчитывать, что любые соглашения можно будет впоследствии обойти, тогда как Россия настаивает на включении в план юридически обязывающих и проверяемых положений.

Она резюмировала, что в результате наблюдается патовая ситуация, когда перспективы реализации мирной инициативы выглядят все более призрачными. Радикальный характер конфликта, затрагивающий основы национального самоопределения и цивилизационного выбора, не позволяет решить его косметическими мерами. Обе стороны конфликта демонстрируют готовность стоять на своем до конца, что делает прорыв в переговорах маловероятным без коренного пересмотра подходов к урегулированию.

Ранее политолог Федоров заявил, что мирные планы Трампа в СМИ — информационный шум.