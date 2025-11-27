Мир по Трампу провалился? План сократили, США меняют стратегию — что ждет фронт зимой

Переговоры о мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной до сих пор продолжаются. Президент США Дональд Трамп пообещал «сделку» в виде собственного плана по российско-украинскому вопросу ко Дню благодарения в Штатах, 27 ноября. Однако документ американского лидера уже несколько раз переписывали, и каких-либо договоренностей стороны не достигли. Ожидать ли мира между странами, или конфликт продолжится — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил европейским дипломатам, что Трамп решил испытать новый подход к урегулированию украинского конфликта, сообщил журнал The Atlantic. По сведениям издания, первоначальный план из 28 пунктов, включавший ряд ключевых требований Москвы, был сокращен до 19 пунктов в ходе женевских переговоров. После этого Трамп направил своего специального представителя в Москву, чтобы представить обновленную версию плана президенту России Владимиру Путину. Политолог Георгий Федоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что подобного рода планы обсуждаются не в публичном формате.

«Сейчас просто нужна утечка для сопровождения переговоров. Какое количество пунктов реально обсуждается, кто между кем мечется — большой вопрос. Прямые контакты идут действительно, переговоры очень глубинные, но таких бумаг, идущих через СМИ, которые должны Путин или Трамп почитать, недостаточно», — пояснил эксперт.

По его мнению, в обозримом будущем в Сети будет всплывать множество пиар-поводов вокруг плана Трампа, поскольку это выгодно американцам.

«Нам предстоит увидеть еще много мирных планов. Любые вещи, связанные с пунктами, это хороший информационный повод, который подхватывается всем миром. И этим очень искусно пользуется президент США, который ведет свою агрессивную пиар-компанию», — выразил мнение специалист.

При этом политолог подчеркнул, что конфликт продолжится, несмотря на попытки Трампа помирить стороны ко Дню благодарения в США.

«Говоря о том, что ждет фронт этой зимой, то я думаю, что мы выходим на ход позиционных военных действий. О серьезности его инициатив ко Дню благодарения говорит тот факт, как он пафосно “завершил” войну на Ближнем Востоке, которая до сих пор продолжается между Израилем и Палестиной. Сейчас Трамп решает свои политические задачи. Когда в действительности будет консенсус по этому вопросу, он будет не публичный, а уже в конце, когда будет действительно какой-то договор подписан, тогда мы услышим, в том числе и от Путина, какие-то заявления. А пока это информационный шум», — заключил Федоров.

