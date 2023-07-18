По словам замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, власть Молдавии не осознает, что стремление сблизиться с Североатлантическим альянсом обернется для государства катастрофическими последствиями. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что для начала руководству страны, как и в случае с Незалежной, предложат решить вопрос территориальной целостности, то есть отвоевать проблему Приднестровья.

По мнению эксперта, Молдавия начнет действовать по тому же сценарию, а в итоге убивать саму себя.

Жарихин пояснил, что и это не станет поводом принятия Молдавии в военный блок, потому что сначала надо выполнить требования, а какие требования – так никто и не сформулировал. Кроме того, эта страна с бунтующей Гагаузией вообще не нужна альянсу.