Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что украинский кризис может выйти за свои географические рамки в итоге авантюрных действий даже одного из государств-членов НАТО и тем самым приобрести совершенно иной масштаб. По словам политолога Дмитрия Журавлева, угроза выхода украинского конфликта за рамки Незалежной вполне реальна, и это может произойти случайно. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что задачей Парижа в украинском конфликте является не участие в военных действиях, а стоять за спиной ВСУ.

По мнению эксперта, на войне свои правила, поэтому нет никакой гарантии того, что именно так все будет. То есть не исключена такая ситуация, что в результате глубокого охвата российские войска выйдут на французов вместо украинцев, и, таким образом, случайность может обернуться катастрофой.

Он подчеркнул, что при противостоянии больших военных сил – Североатлантического альянса и России – случайность может оказаться смертельной.