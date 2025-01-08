Политолог Журавлев назвал причины невозможности возрождения Советского Союза

Зампред нижней палаты парламента Борис Чернышов в бумагах Владимира Жириновского обнаружил предсказание на этот год, где было написано, что в наступившем году произойдет объединение Русского мира в границах СССР. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, возможен ли подобный сценарий. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, возрождение Советского Союза в текущем году невозможно, поскольку бывшие советские республики не пойдут на данный шаг, прежде всего это касается центральноазиатских республик. Так, ни президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ни президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в состав Советского Союза не собираются. Более того, в современных условиях ускорение данного процесса маловероятно.

Эксперт добавил, что к тому же присоединение полностью территории Незалежной сегодня невозможно, Абхазия уже начинает говорить, что она в состав России не войдет.

По его мнению, тем не менее теоретически может произойти более тесное объединение России и Белоруссии.

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