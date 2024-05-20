Срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского истек сегодня, с завтрашнего дня он перестает быть легитимным президентом страны. Власти Незалежной объясняют отмену выборов действием военного положения, тем не менее критики киевского режима считают реальной причиной страх президента Незалежной за свое место. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, как долго Зеленский сможет еще пробыть у власти. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, в действительности Зеленский боится проиграть на выборах, из-за чего и пошел на их отмену. Он сможет оставаться президентом до тех пор, пока в стране не появится весьма мощная генеральская оппозиция и пока его не захотят сменить западные кураторы.

Эксперт добавил, что самым оправданным вариантом было бы взять на пост украинского военнослужащего, например, главнокомандующего ВСУ, поскольку Киев переживает военный конфликт.

По его мнению, в целом сегодня западных союзников устраивает кандидатура Зеленского на посту украинского лидера, а мнение прочих государств не имеет значения, за исключением Пекина, который при этом ведет себя очень осторожно и лишний раз старается не высказываться по данному поводу.