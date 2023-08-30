Политолог Журавлев оценил новую карту Китая с российскими регионами в составе
Фото: [©Пресс-служба МИД России/РИА Новости]
Китайский госсайт «Картографический сервис стандартных карт» утвердил и издал новую карту, на которой часть российских территорий присоединена к их стране, прежде всего это Уссурийский остров. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, о чем это свидетельствует. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, это является неким умыслом, поскольку Китай является хорошо организованной страной.
Эксперт отметил, что были времена, когда Пекин претендовал на Восточную Сибирь, поэтому в настоящее время при условиях спецоперации китайцы ведут проверку, возмутится ли Москва.
По его мнению, при отсутствии возмущений на этих картах станут китайскими вся Амурская область и Хабаровский край.