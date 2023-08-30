Политолог Журавлев оценил новую карту Китая с российскими регионами в составе

Китайский госсайт «Картографический сервис стандартных карт» утвердил и издал новую карту, на которой часть российских территорий присоединена к их стране, прежде всего это Уссурийский остров. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, о чем это свидетельствует. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, это является неким умыслом, поскольку Китай является хорошо организованной страной.

Эксперт отметил, что были времена, когда Пекин претендовал на Восточную Сибирь, поэтому в настоящее время при условиях спецоперации китайцы ведут проверку, возмутится ли Москва.

По его мнению, при отсутствии возмущений на этих картах станут китайскими вся Амурская область и Хабаровский край.