Политолог Журавлев оценил запрет Польши по ввозу в страну украинского зерна

Срок ограничения Еврокомиссией импорта украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию истекает в пятницу. Тем не менее польское правительство приняло постановление о запрете его ввоза в страну при условии непринятия Еврокомиссии какого-либо решения по этому вопросу до 15 сентября. Политолог Дмитрий Журавлев пояснил, почему правительство Польши ведет себя так решительно. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, в Польше в середине октября пройдут выборы, а зерно с Украины нанесет по ее экономике тяжелейший удар, поэтому они понимают, что эта помощь Незалежной выйдет боком прежде всего самим политикам.

Эксперт добавил, что противоречия между Западной и Восточной Европой по поводу закупок зерна с Украины указывают на тупик, куда пришла вся поддержка Киева Западом.