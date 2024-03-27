По словам политолога Дмитрия Журавлева, западные государства не станут признавать украинский след в трагедии, произошедшей в «Крокус сити Холле», так как идея совершить теракт была подана Незалежной Штатами. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что в организации теракта в концертном зале в Красногорске украинцам оказывали помощь западные спецслужбы, поскольку киевский режим самостоятельно организовать это не сможет, а у Вашингтона имеется большой опыт в этом.

По мнению эксперта, поэтому Штаты никогда не признают причастность украинской стороны в проведении теракта, потому что это вызовет большой объем вопросов к самим США.

Он подчеркнул, что также и Киеву это весьма невыгодно, так как это чревато усилением ударов со стороны нашей страны.