Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что разрешение Киеву бить вглубь российской территории является частью его «плана победы», который он ранее представил партнерам. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, могли ли США дать Незалежной подобное разрешение и в каком направлении долетят дальнобойные ракеты ВСУ. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, Вашингтон действительно мог дать Киеву разрешение бить ракетами вглубь России, поскольку ситуация совершенно уникальная. Администрация действующего президента Джо Байдена хочет усложнить жизнь будущему главе государства Дональду Трампу. Таким образом, разрешение дано даже не для того, чтобы поддержать Зеленского, хотя демократическая администрация активно его поддерживала, а чтобы очень сильно испортить жизнь Трампу.

Эксперт добавил, что данное разрешение дает возможность украинской армии бить по нашей территории ракетами большой дальности, которые могут долететь до столицы.

По его мнению, при этом российская армия может нанести ответные удары ракетами большой дальности. Тем не менее сейчас трудно сказать, по кому ими бить — по Незалежной или по Штатам, давшим свое разрешение.

Ранее Маск предупредил о зеркальном ответе Москвы на удары Киева вглубь РФ.