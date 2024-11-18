Маск предупредил о зеркальном ответе Москвы на удары Киева вглубь РФ

Американский бизнесмен и футурист Илон Маск критично отнесся к информации о том, что Белый дом якобы разрешил Киеву бомбить Россию дальнобойными ракетами западного производства. Свой комментарий республиканец выложил на странице в соцсети X.

17 ноября стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

Оценивая перспективы такого выпада со стороны США, Маск выразил опасения, что Москва не оставит без зеркального ответа разрешение Белого дома наносить удары ракетами ATACMS вглубь российской территории.

«Проблема в том, что Россия ответит зеркально», — написал Маск.

В минувшем сентябре в интервью ВГТРК российский лидер дал четко понять: санкционирование Западом ударов ВСУ вглубь российской территории оружием будет расцениваться Москвой как прямое участие НАТО в украинском конфликте.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий предупредил, чем обернется для США разрешение бить «дальнобоем» по России, назвав президента Байдена «Кровавый Джо».