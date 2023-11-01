Политолог Журавлев пояснил, почему СМИ стран СНГ сталкиваются со множеством вызовов

В столице проходит Медиафорум стран-членов СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире», который посвящен анализу текущего состояния и перспектив деятельности прессы в СНГ. По словам политолога Дмитрия Журавлева, СМИ стран СНГ в настоящее время приходится сталкиваться со многими вызовами. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это как давление извне, так и технический уровень, и взаимодействие СМИ с обществом и властью.

По мнению эксперта, на прессусейчас возложена задача обеспечить взаимодействие между государство СНГ и защитить наше единство.